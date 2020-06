Colpi d'arma da fuoco, coniugi trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Tragedia a Filottrano. Due coniugi sono stati trovati morti nella loro abitazione, a seguito di colpi di arma da fuoco. A compiere la drammatica scoperta è stato il figlio che ha attivato i soccorsi attorno alle 17 quando è andato a trovare i genitori a casa, in via Sant’Ignazio, poiché da ore non rispondevano al telefono. Sul posto sono subito intervenuti il 118 e i carabinieri di Osimo. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio: il pensionato, un ex carabiniere di 60 anni, avrebbe utilizzato la pistola d’ordinanza per sparare alla moglie allettata, di un anno più giovane, per poi esplodersi un colpo alla tempia. All'arrivo del 118 ormai non c'era più niente da fare: la tragedia si sarebbe consumata questa mattina.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO