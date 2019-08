Il padre vuole mandarlo in comunità, lui gli spacca il naso: arrestato un 25enne

Ha massacrato di botte il padre solo perché voleva aiutarlo e accompagnarlo in una comunità di recupero per intraprendere un percorso di disintossicazione dalla droga. L’ha preso a pugni e l’ha mandato all’ospedale con il naso rotto e lo zigomo fratturato. Ora è in carcere il 25enne di Filottrano che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi.

Il padre per anni ha tenuto nascoste le aggressioni subite dal figlio, conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi problemi con la droga. Voleva proteggerlo, sperava che prima o poi sarebbe cambiato. E invece no. Col tempo la situazione è peggiorata, fino a che sabato mattina il 25enne è andato a trovare i genitori. La discussione è rapidamente degenerata. Appena il padre gli ha parlato della comunità di recupero, lui ha perso le staffe e l’ha picchiato selvaggiamente. La madre, spaventata, ha chiamato aiuto. Il 118 ha accompagnato il 55enne a Torrette, dove gli è stata riscontrata la frattura composta delle ossa nasali e dell’orbita destra, giudicata guaribile in 30 giorni. L’uomo è stato ascoltato dai carabinieri e alla fine si è deciso a sporgere denuncia contro il figlio, che è stato raggiunto, portato nella caserma della Compagnia di Osimo e sottoposto ad arresto, convalidato questa mattina in tribunale. Il giudice ha disposto la misura cautelare del carcere e ora si trova rinchiuso a Montacuto.