Fiera di San Ciriaco, i pedoni sulla via dedicata alle auto

Nella viabilità della fiera di San Ciriaco c'è un anello stradale, quello che da via Cialdini risale corso Stamira e riesce da via Podesti, dedicato alle automobili. In particolare corso Stamira è divisa a metà, tra una corsia per le auto e una per gli stand e i pedoni. Le due vie sono divise da piloni di cemento che, a guardare la foto, non bastano a contenere le persone che girano a piedi fra le bancarelle.