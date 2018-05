San Ciriaco, Protezione civile presente con 16 volontari e 4 unità per turno

Il gruppo comunale Protezione civile di ancona é presente alla fiera di S.Ciriaco a supporto della Polizia municipale come avviene nella maggior parte delle attività che si svolgono nel territorio comunale. I volontari sono presenti per tutto il periodo della fiera con 4 unità per turno per un totale di 16 volontari impegnati.

Oggi é stato allestito un punto informativo per illustrare le attività del gruppo comunale, con possibilità di informarsi per un'eventuale adesione al gruppo rivolta a tutti i cittadini. Per tutta la giornata di oggi il gazebo informativo é presente a piazza Pertini.