Fiera di San Ciriaco, nuovi capolinea per i bus: si riorganizza anche il carico e scarico

Manca poco ormai all'inizio della Fiera di San Ciriaco. Il Comune ha informato i cittadini che ci saranno delle modifiche riguardo i capolinea dei bus in centro storico ed il carico e scarico delle merci. Ecco i dettagli.

I capolinea di Piazza Cavour e piazza Stamira saranno ricollocati temporaneamente in altro punto per il periodo della Fiera. In particolare, le linee A, B,C, D, I, L, M, avranno il loro capolinea davanti al Palazzo delle Poste. Inoltre le linee 7,8, 11, areobus avranno la fermata davanti al Municipio – largo XXIV Maggio - alla palina dell'1/4 che mantiene la sua regolare fermata.

Linee 2,3, 2/6, 6 avranno capolinea nei pressi della biglietteria di via Frediani, dietro al Municipio. Le linee 46, CD, CS, nei pressi del Bar Cavour, in P.zza Cavour. Le linee 91, 92, 93 nei pressi del palazzo dell'Inps in piazza Cavour.

Il 42 in piazza Ugo Bassi. Il percorso della linea 42 da e verso il centro verrà soppresso per i 4 giorni della fiera. Piazza Ugo Bassi sarà collegata al centro e con l'area fiera dalla navetta con frequenza ogni 15 minuti. Le linee N,O, Q, R, 22, 24 43 e 44 saranno di fronte all'attuale capolinea in piazza Cavour con senso di marcia invertito. ATTENZIONE: le linee URBANE ed EXTRAURBANE, dirette o provenienti dalla Stazione FS, transiteranno per Galleria Risorgimento, Via Martiri Della Resistenza , Via De Gasperi e viceversa. Queste linee, lungo la deviazione di percorso, non effettueranno fermate, se non diversamente specificato in palina. (in allegato piantina Conerobus)

Navette per la Fiera

Una navetta transiterà per via Sottomare e collegherà il porto (partenza davanti all'Autorità portuale) con la stazione nei giorni 2-3-4 maggio Parcheggio di Tavernelle: potenziato il collegamento per il centro, Linea 46 tratta Tavernelle-Piazza Cavour con partenza: 1° maggio, dalle 14 alle 20.30 ogni 15'. Nei giorni 2-3-4 maggio dalle 9.10 alle 20.40 ogni 30 minuti.

Navetta da Piazza Ugo Bassi - Stazione FFSS- rotonda prima della Galleria San Martino: farà sosta anche al Parcheggio degli Archi. Partenza da Piazza Ugo Bassi: 1° maggio dalle 8.00 alle 20.45 ogni 15', nei giorni 2-3-4 maggio dalle 7.00 alle 21.45 ogni 15'. Dal parcheggio Stadio del Conero navetta di collegamento dal 1° al 4 maggio dalle ore 14.42 fino alle ore 22.00 con una corsa ogni 10 minuti.

Potenziato anche il percorso della linea 11 che serve i rioni di Capodimonte e Guasco, il tragitto sarà ampliato e le corse aumentate. L'Amministrazione comunale invita di nuovo i cittadini a raggiungere il centro e l'area Fiera nei giorni della manifestazione, dal 1° al 4 maggio, esclusivamente con i mezzi pubblici.

I Parcheggi.

Per chi proprio deve arrivare in centro con l’auto segnaliamo la situazione dei parcheggi

che resteranno aperti con orari prolungati:

- Parcheggio Stamira, in Piazza Pertini

- Parcheggio degli Archi;

- Parcheggi Cialdini e Umberto 1°

Resterà chiuso, invece, il Parcheggio Traiano

Vista l'impossibilità di assicurare i consueti orari di carico e scarico durante la fiera di San Ciriaco, in programma dall'1 al 4 maggio, in via XXIX Settembre, Corsi Garibaldi e Stamira, si informano gli esercenti che operano nelle aree occupate dalla fiera, gli operatori del mercato di Corso Mazzini (diramazioni di Piazza Roma comprese) che l'accesso per le operazioni di carico e scarico, è consentito fino alle ore 8:45. Gli operatori del mercato potranno sgomberare le loro postazioni transitando in entrata e in uscita per via Carducci, che può essere utilizzata per il carico/scarico anche dagli operatori in sede fissa, come previsto dall'ordinanza del comandante della polizia municipale numero 292 del 14 aprile 2018.