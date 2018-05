Fiera di San Ciriaco e asfaltature, Berardinelli (Fi): «Giunta incapace»

Sulla vicenda delle asfaltature in piazza Cavour in piena Fiera di San Ciriaco interviene Daniele Berardinelli, consigliere comunale di Forza Italia. «La realtà della incapacità amministrativa della giunta Mancinelli supera ogni fantasia – tuona il consigliere azzurro - I lavori stradali per l'asfaltatura di Piazza Cavour, già effettuati pochi mesi fa e rifatti dopo pochi mesi, sono stati rimandati più volte da aprile ad oggi e non si poteva scegliere periodo peggiore per riprogrammarli, proprio durante la Fiera di San Ciriaco».

«Il menefreghismo nell'amministrare la città – prosegue in una nota - il non fare attenzione alle conseguenze delle idee che passano per la loro mente senza approfondirle, mettendo così in difficoltà i cittadini, dimostrano che l'unico interesse di chi ci amministra è occupare poltrone e non pensare al benessere degli anconetani. Temo che non abbiano minimamente preso in considerazione l'appuntamento della festa del Patrono, semplicemente scordandosene. I fumi del catrame bollente sono stati un vero toccasana per i visitatori e per gli ambulanti che hanno dovuto chiudere in fretta e furia gli stand. E la città intanto era bloccata dal traffico, ma per colpa di chi amministra, non della Fiera».