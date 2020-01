Internet ad alta velocità, i lavori per l'installazione della fibra ottica

ANCONA - Nei prossimi giorni la società Open Fiber dovrà eseguire lavori di scavo per l'installazione di fibra ottica nel territorio comunale. L'intervento, che si articolerà nelle giornate dal 27 al 31 gennaio, interesserà queste zone:

Via Valle Miano, Via Macerata, Via Marchetti, Via Crivelli, Via Tiziano, Via Barbieri, Via Gentile da Fabriano, Via Buonarroti, Via Cervi, Via Gervasoni, Via 8 Marzo, Via Gentiloni, Via Sacconi, Via Montessori, Via Angelini, Via 25 Aprile. L.go Maniera, Via Rodi, Via Isonzo, Via Scandali, Via De Gasperi.

Al fine di consentire la regolare esecuzione, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori verrà istituito il divieto di sosta e fermata su ambo i lati, autorizzato il restringimento della carreggiata, eventualmente installato il senso unico alternato e, se necessario, interdetto il transito pedonale sui marciapiedi interessati. Al termine dei lavori l'area verrà ripristinata correttamente.