Cavo tranciato durante i lavori sulla fibra ottica, parte della città è isolata

«La ditta che sta stendendo i cavi per la fibra ha tranciato altri cavi della telefonia provocando un interruzione del servizio. Stiamo monitorando la situazione e ho contattato personalmente sia il responsabile del cantiere che il responsabile della TIM per il ripristino». Inizia così il post del sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli, dopo che la città da circa le 14 di martedì pomeriggio è rimasta isolata.

Santarelli ha comunicato di aver convocato la ditta domani pomeriggio in Comune per fare il punto su tutte le segnalazioni. Un problema che, come afferma il primo cittadino, è tutt'altro che vicino alla risoluzione: «La ditta che sta lavorando per la fibra scava a circa 35cm e in teoria non dovrebbe intercettare altre infrastrutture. Nonostante i sistemi di georadar utilizzati sono accaduti vari imprevisti che vogliamo verificare. I disagi purtroppo si prolungheranno ancora per diverse ore ma non abbiamo notizie certe. Cercheremo di aggiornare la situazione».

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO