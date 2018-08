Si tuffa in acqua e non riemerge, giovane risucchiato dal lago

Tutti con il fiato sospeso al lago di Fiastra dove oggi pomeriggio un ragazzo di 23 anni, residente a Moie, si è tuffato in acqua e non è più risalito. Il giovane era in compagnia di alcuni amici che non vedendolo tornare hanno allertato i soccorritori. Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno iniziato le ricerche del giovane. Intervenuti anche i sanitari della Croce Rossa di Camerino ed i Carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO