Strage in discoteca, fiaccolata in ricordo delle vittime: l’appuntamento e il percorso

Una settimana fa la strage della Lanterna Azzurra, stasera una fiaccolata per non dimenticare le sei vittime e per dire “mai più”. Il corteo partirà alle 21 dalla zona industriale Zipa, più precisamente da via dell’Industria, si immetterà lungo via del Cesano per poi svoltare a sinistra lungo via Madonna del Piano e raggiungere il luogo della tragedia dopo circa 15 minuti di camminata silenziosa.

L’iniziativa è stata organizzata dalla stessa comunità corinaldese attraverso un tam tam spontaneo sui social e con il classico passaparola, è aperta a tutti e sono già annunciate le presenze di alcuni esponenti della politica locale e regionale: dal presidente del Consiglio Regionale Antonio Mastrovincenzo ai sindaci di Corinaldo (Matteo Principi), Senigallia (Maurizio Mangialardi), Ostra (Andrea Storoni), Barbara (Raniero Serrani). «La presenza si annuncia già massiccia e credo che arriveranno a breve altre conferme di presenza- ha commentato Matteo Principi- visto che si tratta di un’iniziativa aperta ci saranno sicuramente anche rappresentanti delle scuole». L’Amministrazione intanto conferma che tutti gli eventi del week end saranno annullati in segno di lutto “nelle forme economiche, commerciali, sociali e associative fino a lunedì 17 dicembre”.