Negli anni ’60 lanciò Celentano e Mogol, il Festival di Ancona torna con un nuovo look 

Nel 1959 un giovane Adriano Celentano vinse il Festival di Ancona con un brano che negli anni è diventato leggendario, “Il tuo bacio è come un rock”. L’anno successivo, sempre sul palco all’aperto della Fiera della Pesca, Tony Renis cantò il primo brano scritto da Mogol. Chi vincerà quest’anno? La domanda è lecita perché l’appuntamento canoro che fino al 1967 ha scritto parte della musica italiana sta per tornare. Cambia il nome, cambia la location e ovviamente glia artisti, ma il “Festival Sotto il Conero” conserva la stessa anima che lo ha reso l’evento musicale dell’estate marchigiana e non solo. A organizzarlo è Gianluca Berti, presidente dell’associazione culturale “Musica e…” che per l’edizione 2018 è già a buon punto e per il 2019 ha un sogno nel cassetto: «Ricorrerà l’anniversario della vittoria di Celentano, stiamo lavorando per trovare un contatto con lui e avere la sua presenza- svela Berti- E’ una cosa nuova per i giovani e recupera una tradizione per chi ha una certa età e ricorda certi fasti».

Prima però c’è l’evento del prossimo luglio e il programma è già a buon punto. A differenza del Festival di Ancona, i 24 cantanti selezionati tramite casting si esibiranno sul palco del Porto Antico. Cambia anche la formula. Non più una serata singola ma tre date: i cantanti si sfideranno nelle semifinali del 12 e 13 luglio. I 12 che avranno passato il turno parteciperanno alla finalissima di sabato 14 luglio. Il vincitore accederà alle semifinali di Sanremo Jukebox, concorso canoro che rientra nella 5 giorni del festival della Canzone Italiana.

La giuria sarà composta dall’insegnante di canto Michela Casamassima, la soprano Nadia Bellelli e la pianista Elisabetta Lewandowski. Madrina dell’evento sarà la jesina Alice Bellagamba, prima classificata nella sezione danza del reality Amici nel 2008 e oggi volto noto di cinema e tv. Il presidente della giuria sarà invece il cantautore Anonimo Italiano che presenterà un’anteprima del nuovo disco in uscita il prossimo autunno.

Le audizioni degli aspiranti cantanti si terranno il prossimo 27 maggio all’Hotel Villa Gens Camuria di Camerano.