Migliaia di presenze al Festival del Folklore, in piazza danzatori da tutto il mondo

Un grande successo di pubblico, ancora una volta, per la XXV edizione de Festival Internazionale del Folklore che si è svolto ieri sera ad Ancona. Migliaia di persone hanno potuto apprezzare, come ogni anno in questo periodo, il corteo dei gruppi folcloristici in centro e quindi le loro esibizioni in piazza Roma di danze tradizionali, coreografiche e avvincenti, con accompagnamenti musicali che hanno coinvolto e divertito gli spettatori. I danzatori provenivano quest'anno dal Brasile dalla Macedonia, dalla Romania e dalla Russia. Sempre presente il gruppo Li Pistacoppi di Macerata. L' iniziativa – collegata al Festival di Apiro- è stata ancora una volta curata dall'Assessorato alla Partecipazione Democratica del Comune di Ancona