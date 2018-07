Le feste in villa con gli amici ma la casa non era sua: denunciato

Feste da favola in una villa immersa nel verde dell'Appennino e dotata di tutti i confort. Come un vip, finché è durata. Già perché adesso un 23enne di Fabriano è stato denunciato dalla polizia per violazione di domicilio aggravata perché per circa un mese ha utilizzato l'abitazione in questione da abusivo. La vera proprietaria, una donna residente in Sicilia che utilizza la villa per le sue vacanze, era all'oscuro di tutto. Informata dai sospetti di alcuni vicini aveva raggiunto le Marche e aveva notato il portone forzato, letto e bagni utilizzati (in condizioni igieniche precarie visto che l’utenza dell’acqua era stata staccata e gli intrusi non erano riusciti ad individuare, nel seminterrato, dove fosse l’interruttore dell’impianto idrico) e la felpa di un estraneo. Il fatto è stato denunciato al Commissariato di Fabriano.

La polizia, dopo vari appostamenti, ha sorpreso il 23enne che ha ammesso la sua responsabilità. La presenza del giovane era già stata segnalata alla polizia tempo fa ma per il frastuono delle feste. Gli agenti, non avendo la denuncia della vera proprietaria, avevanon anche deciso di chiudere un occhio pensando alla giovane età di quello che si spacciava per un inquilino e alla sua voglia di ascoltare musica insieme agli amici. Un equivoco ora scoperto e che potrebbe costare al ragazzo oltre 5 anni di carcere, considerata anche la recidiva infraquinquennale e la continuazione.