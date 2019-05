AnconAmbiente, con la Festa di San Ciriaco cambiano gli orari: le info

Prenderà il via il 1° maggio, la Fiera di San Ciriaco, quattro giorni di festa per la città. In occasione dell’evento AnconAmbiente ha comunicato che, vista l’impossibilità di svolgere i normali servizi di igiene urbana, vi saranno delle variazioni.

«Si avvisano - si legge in una nota da parte dell'azienda - tutti gli utenti e tutte le attività presenti nell’area della manifestazione che i propri rifiuti (sempre in maniera differenziata) dovranno essere depositati dopo le ore 20.00 e non oltre le ore 02,00 del giorno seguente nei contenitori appositamente posizionati nelle traverse fra Corso Stamira e Corso Garibaldi (lato C. Stamira), in Piazza della Repubblica, Piazza Stamira, Piazza Pertini, in Piazza Cavour e in Via XXIX Settembre. Inoltre, nella giornata di sabato 4 aprile festa patronale della città di Ancona i CentrAmbiente di Via del Commercio 27 ad Ancona e il CentrAmbiente di Via Sanzio Blasi snc (Posatora) rimarranno chiusi».