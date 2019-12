School Party da sballo, alcol a fiumi: cinque giovanissimi sfiorano il coma etilico

L’alcol era tassativamente vietato all’interno del locale, ma non è stato un problema per molti adolescenti che si sono riforniti al supermercato e si sono ubriacati prima ancora di mettere piede nella discoteca. I sintomi della sbornia hanno cominciato a sentirli poco prima della mezzanotte, quando la festa era appena cominciata.

In 7 si sono sentiti male e in 5 hanno rischiato il coma etilico. Sballo da brividi allo School Party di Natale che si è tenuto domenica sera al Miami di Monsano, un evento che ha richiamato circa 700 studenti di tutti gli istituti superiori di Jesi. Qualcuno ha pensato di esagerare con i brindisi: a gruppetti si sono messi a bere fuori dal locale, in modo da entrare già sbronzi ed eludere il divieto di somministrazione di alcolici ai minorenni. Nausea, vomito, qualcuno ha pure perso i sensi: quanto basta per far scattare l’emergenza.

Quando i mezzi del 118 e i carabinieri sono arrivati nel parcheggio del Miami, sono stati soccorsi 7 giovani, tra cui 6 ragazze: due sedicenni sono tornate a casa con i genitori, mentre 4 ragazzine tra i 15 e i 16 anni e un 18enne sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi. Le loro condizioni fortunatamente non sono gravi, ma hanno rischiato grosso.