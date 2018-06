Festa della Repubblica, la città rende onore ai caduti: il tricolore campeggia sulla piazza

Le celebrazioni della Festa della Repubblica ad Ancona hanno preso avvio nella mattinata al Passetto, con la deposizione delle corone di alloro al Monumento ai Caduti da parte del Prefetto, Antonio D’Acunto, del Comandante delle Scuole della Marina Militare e del Sindaco di Ancona, alla presenza delle massime autorità civili e militari. La manifestazione è poi proseguita in piazza del Papa, ove era riunito un folto pubblico, tra cui giovani di diversi istituti scolastici del Capoluogo: ha avuto luogo l’Alza Bandiera, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica ai Prefetti e il Prefetto d’Acunto ha rivolto un saluto ai presenti richiamando gli alti valori di libertà e democrazia che sottendono la cerimonia del 2 giugno e la Costituzione, entrata in vigore 70 anni fa. Ha ricordato inoltre i 100 anni dalla conclusione del primo conflitto mondiale. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stato infine dispiegato il Tricolore sulla torre del Palazzo del Governo. In Prefettura sono state consegnate 3 “Medaglie d’Onore” ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e 16 Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana. Le celebrazioni si concluderanno alle 21 in Piazza del Papa, con il concerto dell’Orchestra Fiati di Ancona.

Chi ha ricevuto le onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana"

1 Cavaliere MANCINELLI Valeria Ancona Avvocato-Sindaco

2 Cavaliere GUIDA Alessandro Ancona Ufficiale della Marina

3 Cavaliere IPPOLITI Arnaldo Ancona Avvocato

4 Cavaliere MANFREDI Giancarlo Ancona Funzionario E.F. Prefettura in pensione

5 Cavaliere PATTI Alessandro Ancona Maresciallo Aiutante G. di F.

6 Cavaliere SANTINI Stefano Ancona Funzionario E.F. Prefettura

7 Cavaliere CASAGRANDE Pierino Castelleone di Suasa dipendente Ente locale in pensione

8 Cavaliere ZUCCARO Raniero Fabriano Sovrintendente Capo P.S.

9 Cavaliere FILONZI Gabrio Jesi Medico Chirurgo Odontoiatra

10 Cavaliere DURASTANTI Emanuele Montecarotto Sergente Magg.Esercito Italiano

11 Cavaliere DEL BEATO Fabio Marco Monte Roberto M.llo Magg. Carabinieri

12 Cavaliere BONVINI Luigi Senigallia dipendente FFSS in pensione

13 Cavaliere COSTANZI Brenno Senigallia Agente di commercio

14 Ufficiale LEZZI Roberto Ancona Isp.Sup. SUPS Sost. Comm. P.S.

15 Ufficiale MACCIONE Michele Ancona Dipendente Telecom, pensione

16 Ufficiale MORGANTI Cesare Corinaldo Agente di commercio

MEDAGLIE D'ONORE

1 SQUARTINI Cesare deceduto Camerano

2 MAGLIO Angelo Michele deceduto Fabriano

3 PETTINARI Aldo deceduto Ostra Vetere

