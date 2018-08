Festa del mare, limitazioni alla sosta e alla viabilità: come cambia la circolazione

In occasione della Festa del Mare, per tutta la giornata del 2 settembre, saranno istituite le seguenti limitazioni alla sosta e alla circolazione dei veicoli. Divieto di sosta-fermata veicolare dalle 8,00 alle 12,00 nel piazzale circostante la Cattedrale di San Ciriaco ad esclusione dei veicoli delle Autorità e autorizzati. Dalle 7,00 sarà interdetta la circolazione veicolare nell’area portuale con divieto di sosta e fermata tra le 8,00 e le 24,00. Durante lo svolgimento della manifestazione non è esclusa la chiusura temporanea di via Giovanni XXIII tra piazza del Senato e il Duomo e del circuito via Gramsci-via Bernabei-via Pizzecolli-piazza Kennedy- via dell’Appannaggio in direzione di via della Loggia.

Il trasporto pubblico sarà potenziato con un servizio gratuito di bus navetta dotato di pedana per salita diversamente abili. Effettuerà il seguente percorso: capolinea Via XXIX Settembre – (fermata extraurbana accanto Statua di Traiano) – rotatoria San Martino (inversione di marcia) - Fermata presso varco Vittorio Emanuele (entrata area portuale)– rotatoria davanti Arco Clementino (inversione di marcia) – Fermata presso Arco Clementino - varco Vittorio Emanuele (uscita dall’area portuale) – Capolinea Via XXIX Settembre. Fermate provvisorie: capolinea via XXIX Settembre (fermata extraurbana accanto Statua Traiano) - varco Vittorio Emanuele (entrata) - Arco Clementino. Partenze dalle ore 16:30 sino alle ore 24:10 (orario ultima partenza) sarà effettuata una corsa ogni 20 minuti (24 corse complessive). Con l'occasione, il parcheggio Traiano effettuerà una apertura straordinaria (a tariffa regolare), a partire dalle ore 16:00, con ingressi possibili sino alle ore 22:00.