Musica e alcol nella festa in garage, trovata anche della droga: giovani nei guai

"Festino andato in.."fumo", ieri sera poco prima della mezzanotte, quello organizzato da una decina di ragazzi tutti di età tra i 20 ed i 25 anni, in un garage della zona Baraccola.

I poliziotti, pattugliando la zona industriale e commerciale della Baraccola, hanno notato un garage illuminato con auto e moto parcheggiate e dei rumori che si udivano distintamente anche dall'esterno. Pensando che si trattasse di un furto, gli agenti sono scesi dalle "Pantere" intervenendo nella struttura. Sentendo invece l'inconfondibile odore della marijiuana, la polizia ha capito che si trattava invece di una festa ed hanno così approfondito il controllo. Tra musica tecno ed alcol, alcuni giovani sono stati sorpresi mentre fumavano hashish. Durante le perquisizioni, sei di loro sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish per uso personale e per questo sono stati denunciati.