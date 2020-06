Ferrovie, otto Frecciarossa al giorno nella tratta Ancona-Milano

Trenitalia comunica che dal 14 giugno scatta l'orario estivo per i treni: otto Frecciarossa al giorno tra Ancona e Milano, due nei weekend tra Ancona e Bolzano. «Passano - si legge nella nota - da dieci a trentadue le Frecce della Linea Adriatica che ogni giorno uniscono le Marche con il Nord e il Sud del Paese. L'incremento dell'offerta è completato con l'introduzione di altri otto InterCity: quattro subito e altri quattro dal primo luglio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Incrementati anche il numero dei treni regionali ed interregionali: diventano centocinquanta al giorno. Riparte anche ConeroLink, treno e bus, in un'unica soluzione per raggiungere le spiagge della Baia di Portonovo. Infine Fs comunica che i dettagli del nuovo orario nazionale e delle azioni per il rilancio del turismo sono stati illustrati via Microsoft Teams da Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane, e per Trenitalia da Tiziano Onesti, presidente, e Orazio Iacono, amministratore delegato e direttore generale.