Le grandi stelle di Ferretti Group al Monaco Yacht Show 2019

Si chiama “Race” ed è lungo 50 metri per un baglio massimo di 9 metri. È il primo capolavoro della Riva Superyachts Division e, dopo il debutto mondiale con evento esclusivo allo storico Arsenale di Venezia, sarà la stella della fantastica flotta di Ferretti Group alla 29esima edizione del Monaco Yacht Show (25-28 settembre). Riva 50 metri è un sogno che diventa realtà, il degno erede contemporaneo dei celebri M/Y della serie “Caravelle” e “Atlantic”, i grandi yacht in acciaio realizzati tra gli anni ’60 e ’70 dal genio visionario e ambizioso di Carlo Riva. L’ultimo straordinario Riva combina perfettamente l’estetica Made in Italy con la personalità inconfondibile del brand. Comfort, stile, attenzione ai dettagli, uniti alle più avanzate soluzioni tecnologiche, regalano un’esperienza di navigazione senza pari. Completano la flotta cinque yacht d’incomparabile bellezza: CRN M/Y 135 79 metri, al suo debutto ufficiale in questa occasione, il 106’ e Navetta 42 per il brand Custom Line, Riva 110’ Dolcevita e 48 Wallytender.

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella mattinata d’apertura del Salone, l’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato del Gruppo, ha parlato, insieme al Direttore Commerciale Stefano de Vivo, degli investimenti nel settore dei super e mega yacht, dei nuovi progetti relativi alle prossime ammiraglie e degli yacht Riva, Pershing, CRN e Wally attualmente in fase di progettazione e costruzione. “Sull’onda del successo di Cannes, planare verso Montecarlo è un grande piacere. Un piacere che diventa immenso quando puoi annunciare progetti unici come il 165 Wallypower, frutto delle menti meravigliose di Espen Øino e Luca Bassani, una novità che entusiasma tutti gli appassionati della nautica innovativa e dirompente. Anche grazie a queste iniezioni di creatività, Ferretti Group cresce con splendida continuità, come dimensioni e come prestigio, in sintonia con le nostre barche, sempre più grandi e sempre più belle”, ha dichiarato l’Avvocato Alberto Galassi, Ferretti Group CEO. “Il segmento dei grandi yacht è tra quelli che ci sta dando maggiori soddisfazioni, con progetti fantastici come Riva 130’ di Officina Italiana Design, Custom Line 140 disegnato da Paszkowski e Navetta 48 con gli esterni di Salvetti e gli interni a cura di Citterio Viel”.

Fra le novità presentate in anteprima, i progetti CRN: il M/Y 137 62 metri di Nuvolari Lenard, il 138 62 metri realizzato con la collaborazione di Omega Architects per gli esterni e Pulina-DNA per gli interni, CRN 139 70 metri Vallicelli Design per gli esterni e Nuvolari Lenard per gli interni e CRN 141 59,90 metri by Nuvolari Lenard. Poi i nuovi Custom Line 140 e Navetta 48: Custom Line 140 sarà il terzo della linea planante del brand disegnato da Francesco Paszkowski Design, la seconda in collaborazione con l’arch. Filippo Salvetti per il design degli esterni e lo studio Citterio-Viel per gli interni. Altre grandi anteprime, Riva 130’ flybridge, progetto realizzato da Officina Italiana Design e gli attesissimi Wally 101 – primo progetto che sancisce il debutto di Ferretti Group nel settore della vela - e il super yacht 165 Wallypower, frutto della collaborazione tra Espen Øino International e Wally.

Per questa edizione del Monaco Yacht Show, Ferretti Group è affiancato come sempre da prestigiosi brand del lusso: Jaguar Land Rover, partner ufficiale automobilistico; Culti, le cui incantevoli essenze seducono ospiti, giornalisti e armatori; Frette che firma la lussuosa biancheria dei modelli Custom Line; Sabrina Montecarlo, per i pregiati complementi di arredo degli yacht Riva e Custom Line; La Scolca che delizia i visitatori con la sua selezione di vini; Seabob espone le magnifiche limited edition con livrea customizzata, realizzata ad hoc per i brand del Gruppo; Slam, fornitore ufficiale delle divise dell’equipaggio Ferretti Group. E ancora: Roda è il fornitore ufficiale degli eleganti arredi da esterno per gli stand di Ferretti Group e CRN, Ivano Redaelli firma l’arredamento del Custom Line Navetta 42; 8-Light fornisce lampada e led di lusso, Agath è il fornitore di schermi per lo stand.