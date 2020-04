Ferretti Group firma protocollo con i sindacati del legno: «Ci prediamo cura di ciò che ci sta a cuore»

«Ci prediamo cura di ciò che ci sta a cuore» è la sintesi del protocollo firmato, tra i primi in Italia, tra Ferretti Group e le Organizzazioni Sindacali nazionali, territoriali e locali del comparto industria - legno (Feneal CGIL, Fillea CISL, Fenea UIL) per il contrasto alla diffusione del Coronavirus COVID-19 nei luoghi di lavoro. Il Protocollo si applicherà a tutte le attività lavorative all'interno degli uffici e degli stabilimenti del Gruppo, alla ripresa dell'attività lavorativa totale o parziale, autorizzata tramite decreto governativo, normative legislative, o attraverso autorizzazioni prefettizie. Il piano è stato sviluppato con la consulenza gratuita del Professor Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Il protocollo applica e rafforza le misure preventive richieste dai provvedimenti di legge per tutti i rientri sul lavoro. Oltre alla già prevista sottoscrizione, gratuita per il dipendente e a totale carico dell’Azienda, di una polizza sanitaria in caso di ricovero e degenza per infezione da Covid-19, le misure preventive applicate al rientro al lavoro prevedono: precisi criteri di distanziamento fisico delle postazioni lavorative, la dotazione per ogni dipendente di dispositivi di protezione individuale per sé e per il proprio nucleo familiare, gel alcolico in flaconi individuali, percorso di accesso ai varchi disciplinato, misurazione della temperatura corporea e ricorso alle forme di lavoro agile per tutte le categorie impiegatizie.

«Ringrazio le Organizzazioni sindacali - spiega l’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group - per la collaborazione nella messa a punto e la condivisione di questo protocollo di prevenzione che è essenziale alla riapertura delle attività produttive dei nostri cantieri. La nautica è una splendida eccellenza del nostro Paese, che deve riprendere al più presto a navigare verso la ripresa. Siamo all’inizio di una stagione che né i lavoratori né l’azienda possono e vogliono perdere, per questo abbiamo stabilito di lavorare in sicurezza e con le migliori tutele possibili per proteggere quello che ci sta più a cuore: la salute di tutti e la capacità di realizzare prodotti unici al mondo».

«Ci prendiamo cura di ciò che ci sta a cuore» sarà la campagna di sensibilizzazione interna al rispetto dei comportamenti di prevenzione all’interno dei luoghi di lavoro e all’utilizzo corretto dei dispositivi che l’azienda consegnerà ai lavoratori e alle loro famiglie per una sicurezza anche domestica. Questa iniziativa fa parte del più ampio progetto “A Wave of Caring” attraverso il quale Ferretti Group ha contribuito con donazioni e promosso campagne per la raccolta fondi a favore degli ospedali di tutti i territori dove hanno sede i cantieri del Gruppo oltre che al Columbus Covid 2 Hospital, la struttura realizzata a tempo di record dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.