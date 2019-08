Strade blindate e maxi controlli per un Ferragosto senza incidenti

Ferragosto blindato sulle strade della provincia. Il prefetto Antonio D’Acunto, nell’ambito della riunione del Comitato operativo sulla viabilità, ha disposto un considerevole dispiegamento di forze per la giornata di domani, in cui è previsto un notevole incremento del traffico.

Alla riunione che si è tenuta ieri mattina hanno preso parte le forze di polizia dei comuni di Ancona, Castelfidardo, Falconara, Loreto, Numana, Montemarciano, Senigallia, Osimo e Sirolo. L’obiettivo principale è prevenire e contrastare l’eccesso di velocità e la guida sotto effetto di alcol e droghe, principali cause degli incidenti stradali. Pattuglie di polizia saranno presenti, in particolare, sulle strade a più alto scorrimento, come la Direttissima del Conero, l’Asse nord-sud ad Ancona e le Statali 16 e 76. Verranno altresì monitorati i locali e le piazze in cui si svolgeranno eventi e che, per questo, saranno particolarmente affollate, specie nelle località balneari.