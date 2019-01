In auto con la droga e 1000 euro in contanti, nei guai un 50enne

Era in auto in compagnia di una persona. Guidava sulle strade di Jesi quando è stato fermato dalle forze dell'ordine che al termine del controllo hanno trovato in auto una modica quantità di hashish (appena 5 grammi) ma diverse banconote di piccolo taglio, per un totale di 1000 euro. Oltre a materiale che gli investigatori ritengono utile per il confezionamento delle dosi.

Un uomo di 50 anni, residente in provincia, è stato ritenuto responsabile di detenzione illegale di droga. A insospettire e a intensificare il controllo è stato l'atteggiamento sospetto degli occupanti del veicolo.