Batte la testa su uno scoglio, ragazzino trasportato d'urgenza in ospedale

I sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 15,30 circa nella zona della grotta Azzurra per soccorrere un ragazzo di 15 anni, rimasto ferito dopo aver battuto la testa su uno scoglio.

I pompieri, insieme al personale del 118, hanno trasportato il minore fino porto dorico, dove è stato preso in carico dall’ambulanza della Croce Gialla, che lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, ma è finito in sala emergenza.