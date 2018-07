Schiacciato da un masso mentre scarica il camion, grave un operaio

Scaricava il camion quando un masso gli è caduto addosso schiacciandolo. Versa in gravi condizioni l’operaio di 36 anni che oggi pomeriggio è rimasto ferito in una ditta di produzione di cemento a Trecastelli. Sul posto è subito arrivata l’ambulanza medica di Senigallia ma è stato necessario il trasporto a Torrette in eliambulanza.

L'operaio è arrivato al reparto di Pronto Soccorso in codice rosso e successivamente i medcii anconetani hanno riscontrato una frattura del bacino. L'operaio si trova in prognosi riservata anche se al momento, secondo i medici, non rischia la vita.