Scivola dalla scogliera sotto gli occhi degli amici, ferito un giovane 

Si è tuffato nel mare della Grotta Azzurra del Passetto e quando è risalito sulla scogliera è scivolato battendo violentemente la spalla. Disavventura intorno alle 15,15 di martedì per un ragazzo di 16 anni. Il giovane è stato soccorso prima dai vigili del fuoco del distaccamento porto con un gommone e poi accompagnato in ospedale dalla Croce Gialla con un forte trauma alla spalla.

Il ragazzo stava trascorrendo una giornata di mare con gli amici, un gruppo composto da una decina di persone, quando nel pomeriggio aveva deciso di ripetere l’ennesimo tuffo dalla famosa scogliera. Al momento di risalire però ha perso l’equilibrio anche a causa dei piedi bagnati ed è scivolato battendo la spalla. L’urto è stato abbastanza forte da impedire al 16enne di muovere l’arto senza provare dolore. Raggiungere la strada per farsi medicare era un’ impresa così come per il 118 era impossibile mandare un soccorritore via terra. La Guardia Costiera ha quindi inviato sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento Porto che hanno raggiunto la scogliera con un gommone.

Il ragazzo è stato quindi accompagnato via mare al molo numero 1 del porto dove è stato preso in consegna da un’ambulanza della Croce Gialla e accompagnato al Pronto Soccorso di Torrette.