Martellata in testa mentre lavora in casa, paura per una donna

Stava facendo un lavoro in casa quando il martello le è sfuggito di mano e le è caduto in testa. Una ferita per la quale è stato necessario l'intervento dei soccorsi sanitari. La centrale 118 ha inviato così in un appartamento di via Flaminia, oggi pomeriggio, automedica e ambulanza della Croce Gialla di Falconara.

La donna, una 62enne, fortunatamente non era grave ma per precauzione è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto, a gestire la viabilità, visto che i mezzi sanitari erano parcheggiano in doppia fila, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.