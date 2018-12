Strage in discoteca, Fedez polemico: «Sfera non doveva andare in quel posto»

«Sfera Ebbasta non ha colpe", ma un artista del suo livello "lì non ci deve andare». A parlare è Federico Leonardo Lucia, in arte Fezez, in riferimento alla tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il rapper ha rilasciato infatti un'intervista a Selvaggia Lucarelli su 'Il Fatto quotidiano' dove parla a ruota libera di quanto accaduto. A riportare la notizia è l'AdnKronos.

«Un artista di serie A che riempie il Forum di Milano - sottolinea -, non può più andare in un posto del genere. Parliamo di una persona che vende 200 mila copie, che smuove le masse". "Lo spray non sarà prevedibile - aggiunge -, ma quello scenario di folla ammassata lo era».

Secondo il rapper e giudice di 'X Factor' Sfera Ebbasta non ha però colpe perché «l’unico che non deve essere cosciente dello scenario probabile è l’artista. Io Sfera lo difenderò sempre e mai avrei pensato di difenderlo nella vita - spiega -. Lui si assume le responsabilità di ciò che scrive, di ciò che dice e di ciò che fa sul palco. Tutto quello che è relativo all’organizzazione - osserva - ricade sulle spalle di gestore, booking e nel caso in cui coincide col booking, anche del management».