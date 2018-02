Emergenza neve, tutte aperte le farmacia della provincia

Nonostante le difficoltà dovute alla viabilità per raggiungere i propri luoghi di lavoro le farmacie della Provincia di Ancona sono tutte aperte per garantire il servizio di prossimità alla cittadinanza. Lo rende noto Federfarma Ancona alla luce delle problematiche dell'emergenza meteo che ha colpito tutte le Marche. «Per reali esigenze di urgenza - spiega il presidente Luigi Galatello - le farmacie si possono attivare anche per un servizio di consegna a domicilio avvalendosi, per le zone più impervie, del servizio svolto dalla Anpas o dalla Protezione Civile. Al momento le farmacie stanno mantenendo il servizio mantenendo quello che è il loro ruolo sociale».