Federfarma fa il punto sulle liberalizzazioni: «I capitali privati stanno per entrare in farmacia»

Conflitto d'interessi tra farmacisti e medici. Il primo a parlarne fu Federico II. E proprio nella città dell'Imperatore, Jesi, i farmacisti si sono dati appuntamento oggi (sabato 10 marzo) per affrontare le paure ma anche cogliere le opportunità della legge sulle liberalizzazioni che apre a privati e società di capitali le porte delle farmacie. In tutta la regione ci sono 450 farmacie (134 nella Provincia di Ancona) e sono attualment e in corso una decina di trattative tra privati per acquisirne una. Il convegno di Jesi, organizzato da Federfarma Ancona, ha visto arrivare nella città federiciana oltre 150 persone da tutte le Marche. «Il tema che abbiamo affrontato è molto ampio – ha spiegato il presidente di Federfarma Ancona, Luigi Galatello – e per questo abbiamo coinvolto vari esperti che ci hanno alla categoria pareri importanti. Ci sono grandi opportunità ma la figura del farmacista, pur mantenendo la sua professionalità al servizio dei cittadini, dovrà adottare una visione manageriale moderna. Questo convegno ci ha lasciati con la speranza e non con la paura: il futuro può essere ancora al servizio dei cittadini con il farmacista che può essere protagonista di questo passaggio storico».

Al convegno, nella Sala Zecchini della cooperativa Farmacentro, edificio che da un paio di giorni ospita anche la sede jesina di Federfarma, hanno preso parte anche il presidente di Federfarma Marche, Pasquale D'Avella, il presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona, Piero Calcatelli con il vice Francesco Mannucci, il presidente di Farmacentro, Claudio Falini. Molto ascoltati gli interventi dei relatori Marco Cossolo (presidente nazionale di Federfarma), Silvia Pagliacci (presidente nazionale delle farmacie rurali), di avvocati, commercialisti e professionisti che si sono intrattenuti al termine per le domande dal pubblico. «Questo è un tema caldo – ha detto Falini – e lo sforzo che dovremo fare è quello di trovare soluzioni collettive perché quelle individuali non avranno grande respiro nell'affrontare il cambiamento. Intanto fa molto piacere avere qui a Farmacentro una sede di Federfarma. Si va nella direzione di avere qui a Jesi una casa per i farmacisti».