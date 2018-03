Tira le proprie feci contro la casa dello zio, anconetano arrestato per atti persecutori

Dopo aver tirato le proprie feci contro la casa dello zio, aver danneggiato il videocitofono e devastato il giardino dell'abitazione è stato arrestato dai carabinieri che, non senza fatica, sono riusciti a riportarlo alla calma. Pomeriggio bravo, quello di sabato scorso, per un 37enne nativo del forlivese e residente ad Ancona già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, in preda a un raptus, se l'era presa contro l'abitazione di uno zio, in via San Gottardo a San Giuliano, con il parente che spaventato ha chiesto aiuto ai carabinieri. Sul posto sono accorse due pattuglie dell'Arma e, alla vista dei militari, il 37enne ha continuato a dare in escandescenza minacciando di morte lo zio e urlando di avere un coltello. Bloccato dai carabinieri, l'uomo è stato ammanettato e, la successiva perquisizione nella stanza dell'albergo dove aveva alloggiato, ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico, un taglierino, un coltello multiuso, un batticarne in acciaio ed un paio di forbici.

Portato in caserma, il 37enne è stato denunciato dallo zio il quale ha riferito agli inquirenti dell'Arma che il nipote, disoccupato, da tempo si presentava sotto casa per chiedere dei soldi e, quando i parenti si rifiutavano, si trasformava in una furia facendo temere per la loro incolumità. Alla luce di quanto emerso, i carabinieri hanno quindi arrestato il 37enne che, processato per direttissima lunedì mattina, si è visto convalidare dal giudice il fermo ed essere sottoposto alla custodia cautelare in carcere.