Dai supereroi alla strage di Corinaldo, il 2018 tutto d'un fiato: fatti e misfatti dell'anno che se ne va

Strage per fuggire dalla discoteca

E’ stato l’ultimo caso di cronaca in ordine cronologico ma è stata anche la più grossa tragedia del 2018 e non solo, capace di sconvolgere la provincia dorica, l’Italia e i paesi esteri, dove ha riecheggiato sempre la stessa domanda: come si può morire nel tentativo di uscire da una discoteca? Perché di sicuro non è stata una fatalità imprevedibile. Alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, la notte dell’8 dicembre, ci sarebbe dovuta essere l'esibizione di Sfera Ebbasta e invece ci sono stati 6 morti, tra cui una mamma coraggio. Qualcosa che non doveva succedere è successo e qualcosa che doveva funzionare non ha funzionato. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto Operativo di Ancona.

Tra Procura per i minori e Procura ordinaria ci sono 10 indagati e si lavora su 2 piste: il fatto che ha provocato il panico e la gestione dell’esodo all’esterno del locale, dove ha ceduto la balaustra all’uscita di sicurezza. Ci sarà anche da capire quante persone ci fossero quella sera. Poi, ma solo in una fase successiva dopo i vari sopralluoghi, si procederà ad analizzare le questioni amministrative riguardanti le autorizzazioni e concessioni alla discoteca, di fronte alla quali il sindaco Matteo Principi si è detto tranquillo e pronto a costituire il comune di Corinaldo parte civile ad un eventuale processo. Oggi, dopo il dolore dei funerali e le fiaccolate, non resta che attendere la giustizia.