Fast & Furious ad Ancona, corse clandestine nel parcheggio dell'Ikea: nei guai 6 persone

Auto di ogni genere. Dalle Fiat alle macchine di lusso da centinaia di migliaia di euro, sulle quali erano state apportate modifiche del valore di 2, anche 3 volte il prezzo di mercato della stessa auto. Ogni settimana l’appuntamento era fisso: ore 22 al parcheggio dell’Ikea di Camerano per un raduno di appassionati di motori, alcuni dei quali, incuranti del pericolo, si lanciavano anche in esibizioni da Formula 1 e vere corse clandestine. Ad accorgersi da tempo di cosa stesse accadendo nell’hinterland anconetano era stata la vigilanza privata del centro commerciale. Gli agenti di sicurezza si trovavano a guardare inermi i monitor della sicurezza trasmettere un fenomeno sociale di massa in grado di richiamare centinaia di giovani e decine di auto truccate, da colori e forme più impensabili. Come nella celebre saga cinematografica di Fast & Furious.

Per questo ieri, dopo l’ennesimo raduno promosso sui social network, in particolare Facebook e Instagram, si è mobilitata anche la Polizia di Ancona in forze. Coordinati dal capo della Squadra Mobile Carlo Pinto, alle 22 di ieri sera, è scattato il blitz di Volanti, Stradale, Commissariato di Osimo e Scientifica nei parcheggi sotterranei dell’Ikea dove, personale dell’Istituto Vedetta 2 Mondialpol aveva già segnalato gare clandestine tra autovetture fuoriserie: Ford Fiesta ST line, Toyota Celica, Porsche Carrera ribassato carenato, Audi TT elaborato, Mercedes classe A elaborata, BMW di tutti i tipi, molte Mini One e 500 elaborate.

Le riprese del circuito di sorveglianza effettuate nelle serate precedenti hanno confermato i fatti: numerosissimi giovani dell’hinterland osimano si radunavano in quel parcheggio. Così sono apparsi 50 poliziotti a chiudere tutte le vie di uscita e sono partiti i controlli ai circa 200 giovani, per lo più tra i 20 e i 30 anni, ma anche alle auto. Sono stati infatti impegnati per ore gli agenti della Polizia Stradale nel controllo dei bolidi, allestiti con carenature d’eccellenza, ribassate e sportive.

Ora, seppur non sono stati riscontrati reati e anzi siano stati sempre loro i primi a richiamare i presenti ad un comportamento consono che non sfocasse dell’incoscienza, rischiano i guai i 6 organizzatori. Sono infatti responsabili di aver organizzato manifestazioni pubbliche senza le dovute autorizzazioni rilasciate dagli appositi Uffici della Questura e poi tutta la documentazione è stata inoltrata dalla Procura di Ancona. Saranno i magistrati dorici a confermare la violazione della norma che impone un nulla osta formale per certi eventi e, eventualmente, la contestazione di reati.