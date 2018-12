Le scuole si sfidano al "Fashion Game", al via la terza edizione

Domani (18 dicembre) red carpet alla Loggia dei Mercanti di Ancona per il ‘Fashion Game’, il concorso promosso dalla Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino con il patrocinio della Camera di Commercio.

Terza edizione per la sfida della moda che vede protagoniste le classi quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado ad indirizzo moda della provincia di Ancona: ITAS Angelini di Ancona, Ipsia di Osimo, di Fabriano e di Jesi. Sfileranno in passerella i capi ideati e realizzati dalle studentesse. Ventiquattro gli abiti che saranno proposti, sul tema assegnato dal contest “La moda a colori”. Al termine della sfilata, saranno decretati i vincitori. In questa terza edizione sfileranno fuori concorso anche 6 abiti realizzati dalle allieve del corso Fashion Design del Liceo Artistico “Mengaroni“ di Pesaro, mentre le studentesse dei corsi di Estetista e Parrucchiera dell’Istituto “Podesti-Onesti” di Ancona prepareranno le allieve che sfileranno. L’evento sarà aperto dai saluti di Paolo Longhi, presidente comitato territoriale di Ancona Confartigianato, e proseguirà con gli interventi del presidente Confartigianato Moda David Coppari e delle autorità.

Gli abiti che solcheranno la passerella sono tutte creazioni originali, ideate e realizzate dalle studentesse per il concorso e ispirate al tema “La Moda a Colori”. La sfilata alla Loggia dei Mercanti è infatti il momento conclusivo che completa un percorso promosso dalla Confartigianato in collaborazione con gli Istituti in cui le ragazze hanno appreso e sperimentato tutte le fasi che portano dal bozzetto alla passerella, supportate dal lavoro delle docenti e dai consigli degli imprenditori del settore Luca Corinaldesi del Ricamificio Filottranese, Paola Zenobi di Confezioni Zeno di Filottrano, Liliana Calia di Mr Cucito di Jesi e Sofia Eusebi di Salebi srl di Fabriano coinvolti in questa terza edizione del Fashion Game.