Fase 2, via libera ai tattoo nelle Marche: qui tutte le regole per i tatuatori

La Regione Marche ha approvato una serie di protocolli per regolamentare le riaperture, nei settori del turismo, del commercio e dei servizi sociosanitari. I protocolli approvati riguardano: sicurezza negli hotel, sicurezza nelle strutture extralberghiere, campeggi e villaggi turistici, stabilimenti balneari, commercio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati, commercio itinerante), somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), commercio in sede fissa (negozi), tatuatori, sgombero cantine e solai. Di seguito la spiegazione dei protocolli approvati per i tatuatori.

Misure di igiene

Utilizzo di soprascarpe monouso;

Utilizzo di camici e teli monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti e teli ad alta temperatura (60-90°) con prodotti igienizzanti;

Accurata detersione/sanificazione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina (diluizione dello 0,1% in cloro attivo) o alcool denaturato (almeno 70%) ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento.

Utilizzo da parte del personale di guanti usa e getta e mascherine a presidio medico;

Utilizzo in via prioritaria di biancheria e presidi monouso: tappetini, mutandine, cuffie, fasce, cartene, lenzuolini pantaloni in cartene o tnt, asciugamani, accappatoi (questi due ultimi in tnt, quindi usa e getta); se si usano materiali in cotone, lavaggio con detergente e acqua ad alte temperature (60-90°).

Accoglienza dei clienti

Ricevimento dei clienti esclusivamente per appuntamento, contingentando gli ingressi ed evitando ogni ipotesi di assembramento (tra un appuntamento e un altro devono esserci almeno 20 minuti per permettere la sanificazione e la ventilazione dell’ambiente e degli strumenti).

Attrezzi da lavoro

Sterilizzazione di attrezzi per mezzo di autoclave o altri metodi di sterilizzazione equivalenti;

Confezionamento degli attrezzi come avviene per la categoria medica dei dentisti;

Sanificazione

La sanificazione (secondo le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 5443 del 22/2/20 “Pulizia di ambienti non sanitari”) va effettuata ad ogni ingresso/servizio di: mobilio, lettini, pavimenti e macchinari al fine di preservare la clientela da agenti patogeni;

