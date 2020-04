Chi va in bici e chi prende il sole in spiaggia, per qualcuno è già partita la fase 2

Boom di violazioni alle norme anti-contagio in questi giorni. Già stamattina, qualcuno sembra aver applicato con una settimana di anticipo la cosiddetta “Fase 2”, che prevede maggiori possibilità di movimento, ma che non è ancora entrata in vigore e partirà il 4 maggio. Infatti, in appena due ore di controlli, la polizia locale di Falconara ha staccato 3 multe nei confronti di persone che passeggiavano o facevano attività fisica a oltre un chilometro di distanza dalla propria abitazione. Peccato che sono ancora in vigore tutte le restrizioni previste a partire dal mese di marzo, mentre resta in vigore anche l'ordinanza di Ceriscioli, che vieta l'accesso in spiaggia, nei parchi e nei giardini pubblici.

Il primo a finire nella rete dei controlli è stato un uomo di Chiaravalle, che passeggiava con il cane nel parco del Cormorano, arrivato a piedi dalla zona della Manifattura. Una seconda violazione è stata contestata a un ciclista residente in centro città, sorpreso nella zona della raffineria: dopo aver tentato di giustificarsi, ha ammesso di essere uscito per fare un giro in bicicletta. Un altro è stato invece individuato mentre prendeva il sole sulla spiaggia di Villanova.