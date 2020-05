Fase-2, Sharon apre una palestra per sole donne: «Così si combatte la crisi»

Investire e credere nel rilancio per combattere la crisi da Coronavirus. E’ la ricetta di Sharon Barani che ha deciso di aprire una nuova palestra per sole donne nel pieno della fase-2, in controtendenza con il trend globale dell’economia. La personal trainer anconetana, istruttrice di corpo libero, funzionale, body building e fitness, specializzata nell’allenamento al femminile, ha inaugurato la palestra Sharon Fitness Coach in via Strada Vecchia del Pinocchio 26/B, dopo aver rilevato la precedente attività che aveva chiuso proprio a causa della crisi scatenata dalla pandemia. «Fin qui mi sono appoggiata alla Level Up, ora io e la mia collaboratrice Nadia Bernardi abbiamo deciso di ritagliarci uno spazio tutto nostro - spiega Sharon -. Il perché di questa scelta? Semplice: durante la quarantena il mio lavoro è andato sempre bene, anzi è aumentato. Ho trovato questa occasione e l’ho colta al volo».

La particolarità è che la palestra è riservata alle donne. «Faccio personal training ma anche small group, cioè sedute con al massimo 4 persone. Si tratta di allenamenti strutturati con un mio metodo specifico e studiati per armonizzare il corpo femminile, ricercando la tonificazione e il benessere, con un particolare riguardo per le mamme: sono basati su cross training, body building e corpo libero. Inoltre, utilizzo un sistema di allenamento a grappolo ideato dal luminare Alessandro De Vettor: un circuito con determinati tempi di lavoro e riposo, a frequenza crescente. Chiaramente, anche noi abbiamo adottato tutte le misure di precauzioni necessarie, come il distanziamento interpersonale e la sanificazione dell’ambiente e degli attrezzi».

Ma non finisce qua perché la palestra, che può vantare uno spazio di 300 mq, a settembre crescerà e si trasformerà in un vero centro del benessere pensato per la donna con professionisti del settore: un nutrizionista, un osteopata, un fisioterapista e una psicologa. «Nel frattempo, porterò avanti l’attività del mio sito (www.sharonfitnesscoach.it) che lavora a livello nazionale e contiene un programma nutrizionale personalizzato, elaborato dalla dottoressa Vanessa Rochira, oltre a due programmi di allenamento: uno standard, modificato di mese in mese, in versione home e gym, l’altro personalizzato per la cliente e studiato sulla base delle sue esigenze, del tempo a disposizione e degli obiettivi».