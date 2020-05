Fase 2, il 25 maggio riapre la biblioteca comunale di Corinaldo

CORINALDO - La Biblioteca comunale è pronta a ricominciare, dopo la pausa dovuta al Covid19, con spazi e servizi riprogettati per rispettare le misure di sicurezza sanitaria ed evitare la diffusione del virus. La riapertura al pubblico del nostro patrimonio librario è un piccolo gesto di ritorno alla normalità, forti però di una maggiore consapevolezza, acquisita in questa delicata fase, del fondamentale ruolo svolto dalle biblioteche come punti di accesso alla cultura e alla conoscenza e indispensabile supporto per le agenzie educative.

Oltre ai servizi online, sempre attivi anche durante il lockdown, come le piattaforme digitali, l'animazione culturale e la promozione della lettura attraverso i social, che ci hanno consentito di entrare nelle case dei nostri utenti, sarà nuovamente garantito ai lettori anche il prestito dei libri a casa propria. Il servizio sarà reso su prenotazione, via telefono al numero 071 7976356 oppure 071 7978605 o via mail all’indirizzo biblioteca@corinaldo.it, recandosi in biblioteca negli orari indicati dall'operatore. I libri restituiti saranno posti in quarantena per un periodo di almeno 10 giorni prima di poter essere dati nuovamente in prestito.