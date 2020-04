Famiglie senza contributi di sostegno né partita Iva: ecco chi fa richiesta dei buoni spesa

Hanno raggiunto quota 5.920, telefonate e mail, che dal 3 aprile sono giunte al call center attivato dal Comune di Ancona per i buoni spesa resi disponibili dal Governo centrale per le persone in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Nel dettaglio: alle 4.870 fino a ieri,nella giornata odierna 7 aprile si sono aggiunte 650 chiamate e 400 mail. «E’ un lavoro immane - si legge nel comunicato - quello che gli addetti al call center ma anche i gruppi di lavoro dei servizi sociali stanno portando avanti per vagliare tante richieste».

Intanto è stata avviata la disamina di 667 pratiche che saranno ulteriormente verificate per l’accertamento dei requisiti per ottenere i buoni spesa. Dai primi dati emerge che le richieste provengono per il 36 percento da persone che hanno tra 38-48 anni; tra 27- 37 anni e tra 49-59 anni circa il 23 percento in entrambe i casi; il resto da età diverse. Tra coloro che hanno presentato domanda (analisi sulle 667 prime pervenute) il 30% sono persone single in linea con l’aspetto statistico evidenziato dall’ultima analisi demografica del Comune di Ancona che rivela che le famiglie più numerose sono quelle composte da un singolo individuo e pari a 19.338 unità nel 2019 sul territorio comunale. Domande provenienti da nuclei familiari composti da 2 a 4 persone: 57,42 % . Inoltre l’80% dei richiedenti non percepisce altri contributi economici di sostegno e il 91% non ha partita Iva.

Sono quattro i gruppi di lavoro impegnati per esaminare le domande, la cui verifica proseguirà ininterrottamente e quanto prima l’Amministrazione conta di poter assegnare i buoni mentre è in corso di completamento la lista degli esercizi commerciali dove saranno spendibili. In certi casi i cittadini hanno richiesto anche informazioni specifiche per comprendere meglio se rientrassero nei requisiti previsti dalla misura di sostegno. Sono 35 gli operatori (piu' di 15 per ogni turno ) addetti della GGF group che sono a disposizione dell'utenza al numero 071 2133333 e alla mail, attivi dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.