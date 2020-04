Famiglia senza acqua calda: domani iniziano i lavori, ma non c'è l'ufficialità del Prefetto

«Dopo non poche telefonate e qualche timore dei muratori, posso dire che domani finalmente inizieranno i lavori nel bagno». Tira un sospiro di sollievo Flavio Fiorini, il proprietario della casa in via di Passo Varano in cui vive una famiglia con tre bambini che è senza acqua calda da ormai tre settimane. I lavori erano stati bloccati causa misure anti-Covid-19 e, nonostante lettere e telefonate, nessuna istituzione, fino a due giorni fa, aveva dato una risposta o indicazioni su come sbloccare la situazione.

«Dopo il vostro articolo - continua Flavio - mi ha contattato l'assessore comunale Emma Capogrossi che si è interesata e ha chiamato il viceprefetto, la dottoressa Simona Calcagnini, per trovare una soluzione rapida. Mi ha spiegato che l'impresa edile avrebbe dovuto inviare via posta certificata il Modulo 1 (il documento in cui si autocertifica che l'impresa edile è in linea con le attività essenziali indicate nell'ultimo Dpcm ndr)».

Il documento è stato subito inviato dall'impresa, ma senza ricevere una risposta ufficiale di via libera ai lavori: «Per questo - dice il proprietario - la ditta si è intimorita. I muratori hanno paura che non avendo un "pezzo di carta" scritto possano incorrere in multe salate, per questo erano restii ad iniziare i lavori». Insomma, il timore è che si inzii a sistemare il bagno senza le dovute assicurazioni: «Nonostante la ricevuta di ritorno della Pec - prosegue Fiorini - la risposta del Prefetto non è mai arrivata: ci hanno spiegato che la lista delle richieste è lunga e che, se dovessimo aspettare una mail ufficiale, probabilmente bisognerebbe attendere mesi. Speriamo dunque che non ci siano più intoppi e che da domani si possano ripristinare i sanitari, la doccia e sistemare la caldaia».