Natale in via Italia, vietati transito e sosta per la festa in diretta nazionale

Via Italia si trasforma in una piazza per accogliere i cittadini con l’animazione e la musica di Radio Studio + in diretta nazionale. L’appuntamento con ‘Natale in via Italia’ è per sabato 15 dicembre a partire dalle 16 e proprio per garantire lo svolgimento della manifestazione è stato disposto il divieto di transito e di sosta nel tratto di via Italia compreso tra via degli Spagnoli e via dei Mille. Il divieto resterà in vigore dalle 12 alle 21.30. Chi dovrà raggiungere la zona sud di via Italia potrà bypassare il tratto interrotto passando per via degli Spagnoli e imboccando via Solferino, per poi svoltare in via Menotti o nelle traverse successive. Nell’isola pedonale temporanea saranno allestiti mercatini e truccabimbi e si potranno acquistare caldarroste e vin brulè. L’iniziativa è stata organizzata dai commercianti di via Italia del tratto compreso tra via Spagnoli e via Nievo in collaborazione con il Comune e con la Pro Loco Falconamare.

