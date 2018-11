Parte l'asfaltatura in via Bottego, cambia la viabilità: «Massima attenzione agli automobilisti»

Partono i lavori di asfaltatura di via Bottego e via Rosselli, nel tratto compreso tra via Baldelli e via Roma. L’intervento partirà lunedì 3 dicembre, senza però accavallarsi con le restrizioni viarie dovute alla giornata del mercato settimanale del lunedì. I lavori veri e propri saranno preceduti, giovedì 29 e venerdì 30 novembre, dall’allestimento del cantiere e della segnaletica da parte dell’azienda Costruzioni Montesi srl, cui è stato affidato l’appalto dell’opera.

L’intervento ha un costo di 45mila euro e, con parte del ribasso d’asta del 17,26 per cento offerto dall’azienda appaltatrice, saranno eseguite anche opere di completamento. La durata stimata dei lavori è di circa due settimane e durante questo periodo la viabilità subirà importanti modifiche: il traffico ordinario sarà dirottato nel primo tratto di via Zambelli e di qui in via Donaggio-via Elia per poi immettersi in via Roma o in via Rosselli. La via Bottego resterà transitabile dai soli mezzi pubblici. Negli orari di intenso traffico, per tutta la durata del cantiere, sarà garantita la presenza di pattuglie di polizia locale per indirizzare i veicoli e disciplinare il traffico. Anche il personale dell’azienda d’appalto contribuirà a regolare la circolazione. L’intervento prevede la fresatura dell’asfalto esistente, il livellamento del fondo stradale prima della stesura del nuovo asfalto. Stando alle stime il cantiere sarà smantellato il 13 dicembre. Durante l’allestimento è previsto il divieto di sosta nel tratto di via Bottego e via Rosselli compreso tra via Baldelli e via Roma su entrambi i lati della strada e il limite di velocità di 30 chilometri orari. «Chiediamo ai cittadini di prestare la massima attenzione – raccomanda l’assessore alla Viabilità Clemente Rossi – nell’intero arco della giornata, di moderare la velocità anche a tutela della sicurezza dei pedoni. Raccomando velocità particolarmente ridotta lungo il percorso alternativo di via Zambelli, via Donaggio e via Elia per le numerose criticità presenti».