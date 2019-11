La strada è troppo stretta, tir si incastra e devono arrivare i vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 9:30 circa a Falconara Marittima, zona Rocca Priora, per rimuovere un tir che era rimasto incastrato in una strada stretta.

La squadra dei pompieri, sul posto anche con l'autogrù, ha sollevato leggermente la parte posteriore del semirimorchio riposizionando così il mezzo pesante in strada. Per fortuna non è rimasto ferito nessuno e la situazione è tornata presto alla normalità.