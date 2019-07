Si aggira con gli arnesi da scasso tra le auto in sosta: arrestato

Si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta di via delle Grotte a Torrette. A finire nei guai un 38enne gambiano, senza fissa dimora, arrestato dai carabinieri di Falconara per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di chiavi e grimaldelli atti allo scasso.

L'uomo infatti è stato notato da alcuni residenti mentre passeggiava tra i veicoli scrutando all'interno degli abitacoli. I militari, fingendo di non averlo notato, hanno parcheggiato l'auto poco distante e poi hanno fatto scattare l'intervento. Il 38enne ha tentato la fuga ma è stato bloccato poco dopo. Tra i vestiti nascondeva un punteruolo in acciaio ed un bisturi con la punta affilata. I carabinieri lo hanno poi portato nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Ancona dove aspetterà l'udienza di convalida ed il rito direttissimo previsto per lunedì mattina.