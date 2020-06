Riqualificazione da 6 milioni di euro, apre il superstore Conad di Falconara

FALCONARA - Dopo un mese di lavori e un investimento di circa sei milioni di euro – riapre al pubblico il Superstore Conad di Falconara Marittima, in via Guglielmo Marconi 61. Saranno presenti il sindaco Stefania Signorini e l’amministratore delegato della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta, accompagnati dall’assessore al Commercio, Clemente Rossi. La gestione è affidata a due soci Conad della zona, Fabrizio Fratesi e Andrea Filipponi, che con la loro società FA.FF. danno lavoro nel punto vendita a 66 persone, con 3 nuove assunzioni. I metri quadri del negozio alimentare sono 2.500, a cui si aggiungono le quattro attività nella galleria: parafarmacia, tabacchi, pizzeria e lavanderia.

Il superstore è stato integralmente rinnovato con attrezzature all’insegna della sostenibilità ambientale, come nel caso dei banchi frigoriferi a basso consumo, coperti e dotati di sportelli. Oltre alla tradizionale offerta rivolta ai prodotti freschi e freschissimi, i clienti troveranno un ampio reparto gastronomia con produzione interna di primi e secondi piatti direttamente dalla cucina, la nuova enoteca con centinaia di etichette, il distributore di vino sfuso, il banco servito delle carni, la “Bottega del caffè” con vasto assortimento dei migliori marchi, la “Casa del dolce” e una corsia interamente dedicata ai prodotti salutistici e biologici. Il superstore sarà aperto tutti i giorni della settimana: da lunedì a sabato dalle 8 alle 20.30; la domenica dalle 8,30 alle 20. «Questa apertura – dice l’AD di CIA-Conad Luca Panzavolta – vuole essere un messaggio di speranza e di vicinanza alle comunità per questa fase di rilancio e ripresa. Per noi Falconara Marittima è una piazza fondamentale e lo testimonia da un lato l’importante investimento che abbiamo compiuto per qualificare l’offerta, dall’altro il rapporto stretto che abbiamo con il territorio che ci ha portato a sponsorizzare diverse iniziative molto seguite. La nostra cooperativa è presente in Romagna, Marche, MIlano, Veneto e Friuli-Venezia Giulia: ci ha colpito l’attenzione che l’amministrazione comunale e il Sindaco Signorini dedicano alle attività che sono in grado di generare occupazione di qualità e benessere per il territorio».