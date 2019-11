Mareggiate, riaperto il sottopasso di via Goito: lavori anche sulla spiaggia di Villanova

E’ stato riaperto oggi, venerdì 22 novembre, il sottopasso di via Goito, invaso da acqua e sabbia dopo le mareggiate della settimana scorsa. Nella giornata di ieri, giovedì 21 novembre, è stata completata la pulizia dalla sabbia, dopo gli interventi di volontari di protezione civile e operai per aspirare centinaia di migliaia di litri d’acqua.

Gli interventi per riparare ai danni causati dalle mareggiate sono in corso anche lungo la spiaggia di Villanova, dove su disposizione di Viva Servizi è stata livellata la ghiaia per permettere il passaggio di mezzi in modo da lavorare sul collettore che corre lungo la battigia, rimasto scoperto, sulle fondamenta dello scolmatore, danneggiate dall’erosione e su un pozzetto.