Falconara, parcheggio libero negli stalli a disco orario e parchi chiusi

Parcheggio libero nelle zone a disco orario sulle strisce bianche, chiusura del parco Kennedy e del parco Unicef. E’ quanto prevede l’ordinanza siglata oggi dal sindaco Stefania Signorini, che entrerà in vigore a partire da domani, venerdì 13 marzo. I provvedimenti hanno validità fino al 25 marzo, salvo proroghe. La sosta libera nelle aree regolamentate a disco orario è stata decisa per venire incontro ai residenti, cui le norme contro il diffondersi del contagio impongono di non uscire di casa. La possibilità di sostare senza limiti di orario, come già visto, è prevista solo negli stalli delimitati dalle strisce bianche, presenti in diversi quartieri cittadini, da Palombina Vecchia a piazza Garibaldi in pieno centro, fino a Castelferretti. La chiusura dei due parchi cittadini è stata invece disposta per evitare assembramenti, che nei giorni scorsi sono stati segnalati nonostante fossero già in vigore le disposizioni di non uscire di casa e di rispettare la distanza di un metro tra una persona e l’altra.

«E’ stata una decisione sofferta – dice il sindaco – ma necessaria, perché gli appelli sinora rivolti ai giovani e agli anziani non sono stati sufficienti e la situazione sanitaria è sempre più drammatica». Gli agenti di polizia locale porranno un’attenzione particolare anche alla spiaggia, vista da molti come una sorta di zona franca. Altre disposizioni sono rivolte a tutti i negozianti che vendono beni di prima necessità e ai soggetti che erogano servizi essenziali, come banche e uffici postali: il sindaco Signorini ha disposto che ognuno metta a disposizione della clientela distributori di disinfettante per le mani e, nel caso dei supermercati, per i carrelli. E’ ribadito inoltre l’obbligo di garantire ingressi ordinati e contingentati. I gestori di esercizi aperti al pubblico dove il personale ha contatto ravvicinato con i clienti sono invitati a far indossare guanti agli addetti, che devono adottare ogni precauzione. A tutti viene raccomandato di igienizzare di frequente i locali. Anche i condomini sono invitati a installare distributori di gel idroalcolico all’ingresso degli ascensori. L’ordinanza ribadisce l’obbligo di rimanere a casa se non per motivi di lavoro, di salute o di oggettiva necessità e di adottare tutte le misure contro il diffondersi del contagio.