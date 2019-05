Senza patente, assicurazione e revisione: maxi multa dopo l'incidente

Pur non avendo mai conseguito la patente, si era messo al volante di una Peugeot 207, senza assicurazione e senza revisione, finché non ha tamponato un’altra auto: intervenuti per i rilievi, gli agenti della polizia locale lo hanno scoperto, gli hanno sequestrato il veicolo e sono scattate sanzioni per oltre 6.500 euro.

Il tamponamento è avvenuto nei giorni scorsi attorno alle 10.30 in via Rosselli a Falconara, dove il guidatore senza patente, un 22enne residente ad Ancona, ha tamponato una Fiat Punto condotta da una 76enne di Senigallia. Gli operatori del Comando di Falconara, grazie al controllo dei documenti, hanno scoperto appunto che il giovane non aveva mai preso la patente e che la Peugeot, intestata al padre, non era né assicurata, né revisionata. Sono scattati immediatamente il sequestro del veicolo e sanzioni pecuniarie salatissime per padre e figlio, rispettivamente conducente e proprietario. Da successivi accertamenti è emerso che il 22enne l’anno scorso era stato già sorpreso a guidare senza patente e per questo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per recidiva della violazione.