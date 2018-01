Falconara in lutto, è morto Costantino Angelelli: una vita nel commercio

Il commercio falconarese dà l'addio a un altro dei suoi personaggi storici. Costantino Angelelli si è spento oggi nella notte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio colpito da una malattia incurabile. Aveva 88 anni. Era nato a Villanova nel 1930 e fin da giovane aveva seguito il padre nel commercio ambulante di filati e lane. Nel Dopoguerra aveva aperto, insieme alla moglie Itala, il negozio che, tutt'oggi seguito dalle figlie Costanza e Raffaela e dal genero Mauro, è situato in piazza Fratelli Bandiera. Un punto di riferimento per i giovani alla ricerca di abbigliamento alla moda. Costantino non solo jeans negli anni era diventato sotto la sua guida la meta di tanti giovani alla ricerca della marca particolare, del capo di voga.

Da giovane aveva giocato a calcio con la Falconarese, squadra della quale era stato centrocampista e campitano andando a vincere due titoli regionali negli anni '50. Terminata l'attività agonistica era rimasto come dirigente. Il suo negozio era stato insignito del titolo di Bottega Storica dalla Regione Marche. Tra i riconoscimenti che gli sono stati attribuiti per l'attività commerciale il Premio Falconara nel 2008 e un premio dell'amministrazione comunale per la fedeltà al commercio nel 2016. I funerali si svolgeranno martedì 30 gennaio alle 10 alla chiesa del Rosario.