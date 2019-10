«Mi fate schifo, torna nel tuo paese», insulta una straniera fuori dal supermercato

«Io li schifo a 'sta gente, torna al paese tuo». Si è sentita apostrofare così una ragazza marocchina di 19 anni, residente in città, mentre ieri sera si trovava di fronte ad un supemercato di via Rosselli, a Falconara. La sua colpa? Il colore della pelle, che ha scatenato l'ira di un clochard di 67 anni, originario della campania e già conosciuto alle forze dell'ordine.

Poco prima l'uomo aveva pensato bene di insultare i passanti che non gli offrivano denaro. A quel punto erano dovuti intervenire i carabinieri, allertati dagli stessi cittadini della presenza molesta dell'uomo. Una volta arrivati, i militari hanno identificato il clochard e proprio in quel momento è sopraggiunta la giovane marocchina che, dopo aver ascoltato l'insulto, con molta pacatezza ha chiesto ai carabinieri quali provvedimenti sarebbero stati adottati di fronte ad un atto così forte ed immotivato. Il clochard è stato quindi accompagnato in caserma e denunciato d'ufficio per molestie aggravate dalla discriminazione razziale. Per lui è anche scattato il foglio di via obbligatorio da Falconara per tre anni.